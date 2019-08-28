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ABD Büyükelçisi, Erdoğan'a güven mektubu sundu (2)

İLK AÇIKLAMA ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Satterfield, "ABD'yi Türkiye'de temsil...

POLİTİKA 28.08.2019, 16:23
ABD Büyükelçisi, Erdoğan'a güven mektubu sundu (2)

İLK AÇIKLAMA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Satterfield, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onuyor duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.


 

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