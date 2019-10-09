ABD Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı (2)

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SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak...
POLİTİKA 09.10.2019, 17:07
SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" dedi.
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