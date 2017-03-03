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AB heyeti, Kars'ta referandum için nabız tuttu

KARS, () - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarlığı'ndan bir heyet, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu öncesi Kars'ta referandum araştırması yaptı. AB Türkiye Delegasyonu Dış Politika, Siyasi İşler, Basın ve...

AB heyeti, Kars'ta referandum için nabız tuttu

KARS, () - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarlığı'ndan bir heyet, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu öncesi Kars'ta referandum araştırması yaptı.
AB Türkiye Delegasyonu Dış Politika, Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölümünden Julian Vassallo, 16 Nisan referandumuyla ilgili bölgedeki işadamlarının görüşlerini almak için Kars’a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Fahri Ötegen’i makamında ziyaret eden Julian Vassallo, "Geliş sebebim 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan anayasa referandumuyla ilintili. Bu referandum öncesinde Türkiye genelinde çeşitli illeri ziyaret edip genel havayı koklamak istiyoruz. Referandumla ilgili ortamı görmek istiyoruz. Genellikle ildeki mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve STK’ların yanı sıra iş adamlarını da ziyaret ediyoruz. AB olarak biz Türkiye'yi vazgeçilmez bir partner olarak görüyoruz. Öncelikli olarak ekonomik işbirliğimiz, özellikle terörizmle ortak mücadelemiz, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir partner" diye konuştu.
KATSO Başkanı Fahri Ötegen ise arada bir soğukluk olsa bile Türkiye'nin Avrupa Birliği’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Gelişmişlik seviyesine ancak Avrupa Birliği ile ulaşılacağını bildiklerini anlatan Ötegen, "Biz artık yüzümüzü batıya çevirmek zorundayız. Onlarla birlikte, onlarla entegre olmak zorundayız. İş dünyası olarak, toplumun bir parçası olarak gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bir tarafta evetçiler var diğer tarafta hayırcılar. Bu referandumun demokratik bir ortamda geçmesini diliyoruz" dedi.

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