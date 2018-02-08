AB Bakanı Çelik: Mücadelemiz meşrudur sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir

ANKARA () - AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları 'savaşa savaş eklemeyin' diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça 'terörle mücadele etmeyin' demek bu. Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Zeytin Dalı Harekatına karşı 'endişe'lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Mücadelemiz meşrudur. Sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından "AP’deki tartışmalar ve eleştiriler"le ilgili paylaşımda bulundu. Çelik'in paylaşımları şu şekilde: "Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları 'savaşa savaş eklemeyin' diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça 'terörle mücadele etmeyin' demek bu.

HAREKATA KARŞI 'ENDİŞE'LERİNİ DİLE GETİRENLER, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRISINDAN ENDİŞE DUYMUYORLAR MI?

Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Zeytin Dalı Harekatına karşı 'endişe'lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Bazıları da 'endişelerinizi anlıyoruz ama DEAŞ’a yoğunlaşmak gerekir' diyorlar. Kendilerine ve bize saldıran DEAŞ’a karşı hassas olanlar, bize saldıran terör örgütü PKK’ya karşı kendilerine zarar vermiyor diye sempati besleme çifte standardına yuvarlanıyorlar. Bu zihniyet, insan hayatının değerini yaşadığı coğrafya ya da mensup olduğu etnisite veya dine göre ayırt etme hastalığıyla dünyaya bakıyor. O yüzden kendilerine saldıran “teröristö oluyor, bize saldıran ise görmezden geliniyor. Siyasi ve ahlaki iflastır bu.

MÜCADELEMİZ MEŞRUDUR. SİVİL KAYIP OLMAMASI İÇİN ELDEN GELEN HASSASİYET AZAMİ DÜZEYDE GÖSTERİLMEKTEDİR

Mücadelemiz meşrudur. Sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir. Sürekli 'sivil kayıp' diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerle kaybettiğimiz canları, sivil kayıpları hatırlatıyorum. Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz. Maalesef terör örgütleri silah desteğini müttefiklerimizden, ideolojik desteği ise müttefiklerimizin 'endişe' ve 'sivil kayıp' kelimelerini mesnetsiz ve yanlış yerde kullanmasından kaynaklanan yaklaşımlarından alıyor. Aylar boyunca insanlarımızın canına, terör örgütlerinin müttefiklerimizden aldığı roketlerle kastedilirken neden aynı 'endişe' ve 'sivil kayıp'lar konusundaki hassasiyet cümlelerini duymadık? Dünyanın herhangi bir yerinde terörle mücadele etmek gerektiğinde akıllarına ilk olarak Türkiye ile işbirliği yapmak gelenler, Türkiye terörle mücadele ederken terör örgütlerine sempati gösteriyorlar."

