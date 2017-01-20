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8’inci madde 339 oyla madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanına ‘devlet başkanı’ sıfatı getiren 8’inci maddesi 339 oyla kabul edildi. Oylama sonuçları; kullanılan 483, kabul 339 , ret 138, çekimser 1 , boş 2 , geçersiz...

8’inci madde 339 oyla madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanına ‘devlet başkanı’ sıfatı getiren 8’inci maddesi 339 oyla kabul edildi. Oylama sonuçları; kullanılan 483, kabul 339 , ret 138, çekimser 1 , boş 2 , geçersiz 3. 
Kabul edilen 8’inci maddeye göre; Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunacak, milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.
YARALANAN MILLETVEKILLERI SALONA GELDI
Genel kurul salonundaki kürsüye kendisini kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kürsüden uzaklaştırılması sırasında çıkan olaylarda yaralanan Ak Parti milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, tekerlekli sandalye ile genel kurul salonuna getirilerek oy kullandı. 
CHP'li milletvekillerinin, 'Yalan' şeklindeki bağırışlarına, Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, "Yalan diye bağıran milletvekillerini kınıyorum" yanıtını verdi.
BAHÇELİ, HDP'Lİ YILDIRIM İLE SOHBET ETTİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli, kürsüde söz alarak konuşan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ile sohbet etti. 
BAŞAĞRISINA MASAJ 
Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, yaşanan gergin saatlerin ardından baş ağrısı çeken Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un başına masaj yaptı. 
CHP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLİ KOLUNU ALÇIYA ALDIRDI
Olaylar sırasında yaralanan CHP'li milletvekili Melike Basmacı'nın kolunu alçıya aldırarak geldiği görüldü. 

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