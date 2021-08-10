500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak iddiası!

Hükümeti 500 ve 1000 liralık banknot basmak istediğini iddia eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, asgari ücretle çalışan vatandaşlmarı üç parça kağıt verilmesin diye piyasaya sürülmediğini iddia etti. Baş; "Hükümette bunun farkında ancak asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 3 parça kağıt verilmesin diye piyasaya sürmüyor" dedi.

Hükümet 500 ve 1000 liralık banknot basmak istiyor ama..!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ekonomi üzerine çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Gelinen noktada 500 ve 1000 liralık banknot çıkarmanın şart olduğunu ifade eden BTP lideri, “Hükümet bunun farkında ancak asgari ücretli vatandaşa maaş diye 3 parça kağıt verilmesin diye bunu yapmıyor” dedi.

“Asgari ücret diye 3 parça kağıt “

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Üzülerek söylüyorum ama ekonomimiz gereği 500 ve 1000 TL banknotlar çıkarmak şart oldu. Hükümette bunun farkında ancak asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 3 parça kağıt verilmesin diye piyasaya sürmüyor. Ekonominin özeti budur arkadaşlar…”