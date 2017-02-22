5 yıl hapis cezasını eleştiren Adana Belediye Başkanı'na, savcılık soruşturması

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün bir ihale usulsüzlüğü iddiası ile dün 5 yıl hapis ve siyasi haklardan yoksun bırakılma cezasına çarptırılmasının almasının ardından, bugün de adli makamlara yönelik suçlamaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı.

Hüseyin Sözlü, daha önce başkanı olduğu Ceyhan Belediyesi'ndeki yol yapım işleri ile ilgili olarak 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 belediye çalışanı ve firma yetkilisi ile birlikte 'Edimin İfasına Fesat Karıştırmak' ve Rüşvet almak' suçlarından yargılandı. Sözlü 'rüşvet almak' suçlamasından beraat ederken, ihale usulsüzlüğünden diğer 5 sanık ile birlikte 5'er yıl hapis cezasına çaptırıldı. Kararın ardından Hüseyin Sözlü, belediye önünde toplanan taraftarlarına yaptığı konuşmada, 'Mahkeme Başkanı ve Başsavcıyı, AK Parti İl Başkanıyla ortak hareket etmekle' suçladı.

SÖZLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık'tan bugün yapılan açıklamada, "Hüseyin Sözlü mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadan, Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanı'nın kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunmuştur" denildi.

Belediye Başkanı Sözlü'nün, Başsavcı ve Mahkeme Başkanı'nın AK Parti İl Başkanı ile buluşarak kendisi ile ilgili davayı yönlendirmeye yönelik iddiaları da açıklamada şöyle yanıtlandı:

"İleri sürülen iddialar tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibarettir. Yargı organlarının güvenilirliğini zedelemeye, gerçekleri polemiklerle kapatmaya, yargı makamlarını siyasi tartışmaların tarafı haline getirmeye yönelik maksatlı açıklamalardır. Bu itibarla; Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanı'na karşı yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatılmıştır."

YARGITAY ONAYI BEKLENECEK

Önceki dönem Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın da görevden alındığı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, bir kez daha 'Başkan görevden alınacak mı?' sendromu yaşanmaya başlandı. Yerel mahkemenin Başkan Sözlü hakkında verdiği kararın Yargıtay'da onanması halinde, hapis cezasının yanı sıra siyasi haklardan yoksun bırakma da öngörüldüğünden, Başkanlık makamı otomatikman boşalmış olacak. Bu takdirde, meclis üyeleri arasından bir başkanvekili seçilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yerel mahkeme kararını gerekçe göstererek de Başkan'a geçici olarak görevden el çektirme yetkisi bulunuyor.

BAHÇELİ NE DİYECEK?

MHP'li Başkan Sözlü'nün hapis cezası almasından sonra partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nasıl bir tutum takınacağı da Adana'da merak ediliyor. Daha önce de partisinden başkan seçilen Aytaç Durak'a suçlamalar yöneltilip görevden alınması üzerine Bahçeli 'Aklan da gel' diyerek istifasını istemiş, Durak da bu isteğe uymuştu.

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