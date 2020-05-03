3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü'nde Bahçeli'den sert açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir" ifadesini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: