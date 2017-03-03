3 Kürt partisinden referandumu boykot kararı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye'deki Kürt partileri PAK, PDK-Bakur ve PSK, "Tercihimiz, Demokratik ve Federal bir anayasadan yanadır" diyerek 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa referandumunu boykot kararı aldığını açıkladı.

Türkiye'de faaliyet yürüten ve Kürt Partisi olarak bilinen Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-Bakur) Genel Başkanı Sertaç Bucak ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde ortak basın toplantısı düzenledi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için kararlarını açıklayan 3 parti başkanı, "Tercihimiz, Demokratik ve Federal bir anayasadan yanadır" diyerek hazırladıkları ortak açıklamayı okudular. Ortak açıklamada, yapılacak bir anayasaya yeni diyebilmek için her şeyden önce onun Kürt ve Kürdistan meselesine adil ve eşitlikçi bir yaklaşım ortaya koyması gerektiği belirtildi. Ortak açıklamada bu nedenle referandumu boykot çağrısı yapıldı.

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