Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

23 Haziran'da oy kullanacak üniversitelileri İstanbul'a götürecekler

CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, 23 Haziran'da oy kullanmak için İstanbul'a gidecek üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını söyledi. CHP Antalya Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi...

23 Haziran'da oy kullanacak üniversitelileri İstanbul'a götürecekler
CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, 23 Haziran'da oy kullanmak için İstanbul'a gidecek üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını söyledi.
CHP Antalya Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak seçimlere yönelik kampanya başlattı. Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, eğitim amaçlı Antalya'da bulunan öğrencileri İstanbul'a ücretsiz taşıyacaklarını kaydetti. Gül, "Bizler Antalya'da eğitim amaçlı bulunan ancak 23 Haziran'da oy kullanmaya gitmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Maddi durumu olmayan öğrenci arkadaşlarımızın gidiş dönüş yol masraflarını karşılayacağız. Arkadaşlarımızdan tek isteğimiz ikametgah belgeleri" dedi. Musa Gül, bu kampanya için partilerinden bir destek almayacaklarını, gençlik kolları üyelerinin kendi aralarında biriktireceği parayla ulaşımı sağlayacaklarını vurguladı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328