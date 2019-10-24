Son Dakika
20 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile 18 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen 31 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma...
POLİTİKA 24.10.2019, 16:04
HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile 18 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen 31 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. HDP'den, Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile dokunulmazlık dosyası bulunan diğer milletvekilleri şöyle:
Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Abdullah Koç, Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Saliha Aydeniz, Hişyar Özsoy, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Sait Dede, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Iğdır Milletvekili Habip Eksik. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un dokunulmazlık dosyası da komisyona sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen 31 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. HDP'den, Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile dokunulmazlık dosyası bulunan diğer milletvekilleri şöyle:
Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Abdullah Koç, Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Saliha Aydeniz, Hişyar Özsoy, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Sait Dede, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Iğdır Milletvekili Habip Eksik. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un dokunulmazlık dosyası da komisyona sevk edildi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2