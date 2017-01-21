Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişiklik teklifinin 2’nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17’nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 485, kabul 341, ret 139, boş 2, geçersiz 3.
17’nci madde 341 oyla kabul edildi
Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişiklik teklifinin 2’nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17’nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu;...
21 Ocak 2017 Cumartesi 01:44
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