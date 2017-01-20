Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz...
20 Ocak 2017 Cuma 23:42
Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
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