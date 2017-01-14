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13'üncü madde 343 oyla kabul edildi

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.  Askeri...

13'üncü madde 343 oyla kabul edildi

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 
Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15’e düşecek. Askeri yargının kaldırıldığı 13’üncü madde şu şekilde:
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

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