Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,() - TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.
11. madde 342 oyla kabul edildi
Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,() - TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.
20 Ocak 2017 Cuma 03:19
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