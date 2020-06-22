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Ev Tadilatı için Profesyonel Uzman Nasıl Seçilir?

Evinizin yenilenmesi ve iç dekorasyonunuzun geliştirilmesi için başvurabileceğiniz çok sayıda profesyonel uzman vardır. Bu nedenle ev tadilatı ihtiyacınız için yapmanız gereken ilk şey Uzman Deposu sayfasına girerek lokasyonunuza en yakın uzmanların listesini oluşturmanızdır.

ÖZEL MAKALE 22.06.2020, 15:52 22.06.2020, 16:07 Murat Aydın
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Ev Tadilatı için Profesyonel Uzman Nasıl Seçilir?

Evinizin yenilenmesi ve iç dekorasyonunuzun geliştirilmesi için başvurabileceğiniz çok sayıda profesyonel uzman vardır. Bu nedenle ev tadilatı ihtiyacınız için yapmanız gereken ilk şey Uzman Deposu sayfasına girerek lokasyonunuza en yakın uzmanların listesini oluşturmanızdır. Böylece evinizde istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir ve kullanışlı bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.

Ev tadilatı için profesyonel destek yerine, amatörleri tercih ederseniz ilerleyen süreçte pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle deneyimli ve uzman kişilerden tadilat hizmeti almalısınız. Bu da ancak doğru bir araştırma ile mümkündür. Uzman Deposu’nun sayfasında firmalarla iletişim kurabileceğiniz gibi, firmadan daha önce hizmet alan kişilerin bizzat yaptığı yorumları da inceleyebilirsiniz. Böylece çok daha emin adımlarla ilerleyebilir ve profesyonel uzman seçimini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Komple Tadilat İçin Doğru Planlama Önemlidir

Evlerinizin tadilat işlemlerini kısmi olarak gerçekleştirebileceğiniz gibi, komple tadilat işine de geçebilirsiniz. Böylece çok daha modern ve şık bir eve sahip olurken, aynı zamanda ergonomik ve kullanışlı yaşam alanlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

Evinizin tadilat işlemleri yapılmadan önce mekânın keşfi yapılır. Bu sayede uzman neyi nasıl yapacağını detaylandırabilir ve başarılı projelerin altına imzasını atabilir. Evin tamamıyla keşfedilmesinin ardından sizin talepleriniz ve ihtiyaçlarınız en ince ayrıntısına kadar belirlenir. Tavan, boya ve badana, açı, alçıpan veya parke gibi pek çok konuda detaylı olarak sizinle görüşülür.

Bütün ihtiyaçlar belirlendikten sonra iç mimar çizimleri yapılır. Hatta yapılan çizimlerin 3D modelleme çalışmaları olursa, sonuçlarla ilgili çok daha net bilgi alabilir ve kararınızı çok daha rahat verebilirsiniz. Böylece istekleriniz ve bütçeniz göz önünde bulundurularak dekorasyon ve yenileme işlemlerine başlanır.

Ev Tadilatı Sürecinde Yapılması Gerekenler

Evinizde tadilat yapılacağı zaman sırasıyla belirli işlemlerin yapılması gerekir. Her ne kadar yapılacak olan uygulamalar isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bu işlemler değişiklik gösterse de, bazı işlemlerin uygulanması özellikle komple tadilat işlemlerinde zorunludur. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:

  • Tesisatla ilgili çalışmalar
  • Parke, fayans gibi zemin kaplama işlemleri
  • Boya ve badana işlemleri
  • Alçı ve alçıpan işlemleri
  • Mobilya yapım işlemleri
  • Dekoratif yerleştirme işlemleri

Ev Tadilatı Fiyatları Ne Kadardır

Evinizin tadilatını yaptıracağınız zaman fiyatlar konusunda net bilgi almak için profesyonel bir uzmanla görüşerek ihtiyaçlarınızı belirtmelisiniz. Çünkü ev tadilatı fiyatları pek çok unsura bağlı olarak değişir. Öncelikle ev tadilatı uzmanının deneyimi fiyatlar üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca mekânın tadilatının kısmen mi yapılacağı yoksa komple mi olacağı belirlenmelidir.

Tadilatın yapıldığı alanın metrekaresi kadar, burada kullanılan malzemelerin kalitesi ve miktarı da bir o kadar önemlidir. Bu tür detaylar tadilatın süresini de etkileyen faktörler arasındadır.

Herkes bütçe dostu fiyatlarla yaşam alanlarını geliştirmek ve güzelleştirmek ister. Bunun için yapılabilecek en güzel şey ise seçenekleri fazla tutmak ve çok sayıda profesyonel uzmanla iletişim kurmaktır. Bu noktada Uzman Deposu’nun sunduğu avantajlardan yararlanabilir ve çok sayıda tadilat uzmanıyla görüşebilirsiniz. Bu sayede pek çok farklı fikir ve tavsiye alarak en doğru kararı alabilirsiniz.

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