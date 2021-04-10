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Yeşil Mutabakat Masaya yatırıldı

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Grubu'nun EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırladığı ilkinde, AB Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye ve Türk iş dünyasının anlamı ele alındı.

MEDYA 10.04.2021, 15:30 10.04.2021, 15:37 Murat Aydın
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Yeşil Mutabakat Masaya yatırıldı

Türkiye'de dönüşümün kurucusu niteliğini taşıyan ÇEVKO Vakfı, 30. Yıl Söyleşileri projesiyle Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde iklim değişikliği konusunu tüm yönleriyle yatırıyor. ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Grubu'nun EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırladığı ilkinde, AB Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye ve Türk iş dünyasının anlamı ele alındı.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı, öncülüğünü yaptığında geri dönüşünde dönüşümü ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrıca toplamanın artırılması hedefiyle çalışıyor 30 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bir araya getiren ÇEVKO Vakfı, sahip olduğu bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dışı işleri, insan kaynağı, özel sektöre - kamu ve yerel yönetimler - akademik kurumlar ve toplumsal iş birliklerinin sinerjisiyle, İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi düşünsel önderlik yapan kuruluşlar arasında yer alıyor.

ÇEVKO Vakfı, 30. Yıl Söyleşileri projesiyle Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde iklim değişikliği konusunu tüm yönleriyle masaya yatırıyor. Sürdürülebilirlik konusunda öncü çalışmalar gerçekleştiren 12 sanayi kuruluşunu bir ayara getiren ÇEVKO Vakfı İklim Değişiklikleri ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun, EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırlandı ve dijital ortamda söyleşiler, 2021 yılı boyunca sürecek. AB Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye ve Türk iş dünyasının anlamı ele alındı.

Yeşil Mutabakat, AB'nin 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımının sona ermesi ve kimsenin hiçbirinin bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisi olarak tanımlanıyor. Bu büyüme stratejisinde ana politikalar; Temiz enerji, olası sanayi, inşaat ve renovasyon, kaldırılması, kaldırılması, hareketlilik ve biyoçeşitlilik olarak kurgulanmış durumda. Yeşil Mutabakat, Türk şirketlerinin ihracat gerçekleştirme ve küresel iş ayak izi hayati önem arz ediyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer'in de katılımı ile düzenlenen "ÇEVKO Vakfı 30. Yıl Söyleşileri: Yeşil Mutabakat Ne Anlama Geliyor" konulu çevrimiçi toplantının konuğu, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Şükrü Ünlütürk oldu.

Yeşil Mutabakat hakkında genel bilgiler veren Şükrü Ünlütürk, konuşmasında iş dünyası için en yakın tehlike ne, ne yapmalı, nasıl önlem almalı yeni sanayi istihdamında etkileri gibi başlıkları ele aldı. Katılımların soru ve yorumları ile devam eden çevrimiçi toplantının kaydı,… linkinde yer alıyor.

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Grubu'nun, EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırlandığı ve dijital ortamda gerçekleştirilecek ÇEVKO Vakfı 30. Yıl Söyleşilerinin programı şu şekilde açıklandı:

PROGRAM

28 Haziran 2021: Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliğine Bakışı

23 Ağustos 2021: İklim Değişikliği ile Mücadelede Ülkemizdeki Durum ve Sürdürülebilirlik Çözümleri

25 Ekim 2021: İklim Krizine Karşı Tüketicilerin Sorumluluğu

27 Aralık 2021: Türkiye'de Öncü Sanayi Kuruluşlarının İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Online toplantı katılım bağlantısı, toplantıda ÇEVKO Vakfı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından duyurulacak.

#Celal Toprak #YeşilMutabakat #eEkonomiGazetecileriDerneği #EGD #çevko
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