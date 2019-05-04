UYGAD Medya İstişare toplantısı gazetecileri buluşturdu

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), ”Medya İstişare” toplantısında paydaşları bir araya getirdi. Yazar, siyasetçi, gazeteci, akademisyenler ile işadamlarından oluşan 100'e yakın katılımcı konuşmacıları dinledi.

26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, tıp doktoru Profesör Yusuf Kalko, Mardinliler Federasyonu (MARDİNFED) Genel Başkanı İbrahim Biter, Müzik yapımcısı Şahin Özer, YeniBirlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Başkanı Okan Sarıkaya, UYGAD Genel Başkanı Mehmet Derviş Canbekli, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, tanınmış haber sunucusu Gökhan Taşkın, yazar ve öğretim görevlisi Yelda Kırçuval, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi, ve Irak Türkmen Basın Konseyi İcra Kurulu üyesi Güngör Yavuzaslan ile gazeteci Ahmet Kaplan ile Müslim Sarıyar’da, toplantıda birer konuşma yaptı.

Akademi Beyoğlu toplantı salonunda gerçekleşen ve "Gazetecilik Mesleğinin, Dünü, Bugünü ve Yarını"nın masaya yatırıldığı toplantı, UYGAD Genel Başkan Vekili olan, aynı zamanda toplantının moderatörlüğünü yapan, Takvim Gazetesi Haber Müdürü ve program yapımcısı Mevlüt Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı.





Dernekle ilgili genel bir paylaşımda bulunan Yüksel’in ardından, siyasetçi Metin Külünk, mesleğin önemine ve gücüne vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Cüneyt Yüksel'in sivil toplum kuruluşlarına ve de UYGAD'ın geleceğine ilişkin düşüncelerini anlattığı toplantı, Profesör Yusuf Kalko'nun bir sunumu ile devam etti.

GECENİN SÜRPRİSİ DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖR AVNİ YILDIRIM OLDU

Gecenin sürprizi ise dünyaca ünlü boksör Avni Yıldırım oldu. Yıldırım da gece de bir konuşma yaptı.



Yıldırım, Muhammed Ali ve Mike Tyson’un ilk şampiyon olarak isimlerini duyurdukları, -dünya boks şampiyonası düzenleyen dört büyük kuruluşundan biri olan- Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) organize ettiği WBC Süper Orta Siklet Dünya Boks kategorisinin şampiyonluğunun favori ismi olarak görülüyor.

Gecenin finalinde 26 Mayıs 2019 Pazar günü,Harbiye Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilecek kongre ve iftar yemeğinin de duyurusu yapıldı.