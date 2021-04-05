UYGAD, Emekli Amiraller 'Darbe Bildirisi (!)'ni yorumladı

Uluslararası Gazetci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) Emekli 104 Amiral'in gece yarısı açıkladığı Kanal İstanbul ve Möntro Boğazlar Sözleşmesi'ne dayalı bildirisini değerlendirdi. UYGAD, Bildirinin gece yarısı yayınlanmasının 'Darbeleri' anımsattığına dikkat çekerek tepkisin dile getirdi. Gazeteci Mevlüt Yüksel'in Başkanı olduğu ve çok sayıda gazeteci üyesi bulunan UYGAD'ın açıklaması şöyle.

UYGAD’DAN MONTRÖ BİLDİRİSİNE TEPKİ!

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nden,(UYGAD) 104 emekli amiralin MONTRÖ bildirisine tepki geldi. Dernek yönetim kurulundan yapılan açıklamada,”Anayasal düzen içinde gece yarısı yayınlanan bildiriler, ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. “Emekli Amiral” sıfatıyla atılan imzalar, darbe düşüncesini kamuoyunda oluşturmuştur. Yöntem olarak yayınlanan bildiri, yersiz ve gündem de olmaması gereken bir konudur. Ülkemizde herkes düşüncelerini doğru yöntem ve platformlarda ifade etme imkânına sahiptir. Sandık ve halkın iradesi ile seçilen hükümete karşı muhalif düşünceleri ifade etme, demokrasinin yanı sıra, hakkaniyet ölçüsünde olmalıdır.”denildi.