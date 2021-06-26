UYGAD'dan AFP Muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Taksim Meydanı'nda vatandaşlar tarafından yapılan Onur Yürüyüşü'nü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç'ı, Polis dizleriyle basıp gözaltına aldı. Bir gazetecinin Polis tarafından şiddet uygularcasına yere yatırılıp gözaltına alınması Uluslararası Yazar ve Gazeteciler Derneği UYGAD tarafından kınandı.

Bir gazeteciniin görevini yaptığı sırada şiddet uygulanarak göz altına alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden UYGAD yaptığı yazılı açıklamada, "Devletin güvenlik güçlerinin, o anda kendileri gibi görevini yapan basın mensubu gazetecileri de korumak görevidir" vurgusu yaptı.

Polisin gösterici ile gazeteci ayarımını doğru yapması gerektiğine işaret eden UYGAD açıklamasında, gazeteciliğinde kamu adına yapılan bir görev olduğu vurgulandı. UYGAD'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“GAZETECİ VE GÖSTERİCİ AYRIMINI POLİS DOĞRU YAPMALIDIR!”

Bugün İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında yapılan gösteri ile yürüyüşlerde, göstericilerle güvenlik güçleri arasında bir arbede yaşanmıştır.Bu gösteri ve yürüyüşler ile arbede sırasında,görevli olan Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri Bülent Kılıç’ın,kamu adına mesleğini icra ettiği sırada gözaltına alınması kabul edilemez.

GAZETECİLİK KAMU ADINA YAPILAN BİR GÖREVDİR!

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi, basın/yayın kuruluşları ve gazetecilere özgür çalışma ortamı sağlanmasıyla mümkündür.Gazetecilik kamu adına yapılan bir görevdir. Ve bu gerçek hiç bir zaman değişmeyecektir.

GAZETECİ VE GÖSTERİCİ AYRIMINI POLİS DOĞRU YAPMALIDIR!

Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin gösterici ile basın mensubu ayrımını doğru yapmaları ve basının görev yapmasına engel olunmamasını bekliyoruz.

Gazeteci meslektaşımıza polis memurları tarafından yapılan gözaltı ve sonrasındaki güç kullanımını asla tasvip etmiyor ve son olmasını bekliyoruz.

UYGAD Ailesi olarak, Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri gazeteci arkadaşımız Bülent Kılıç’a geçmiş olsun diyoruz.

UYGAD İHA MUHABİRİ'NE SALDIRIYIDA KINAMIŞTI

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel ve Başkan Yardımcısı Murat Aydın, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yuda ziyaret ederek saldırıyı kınamışlardı.