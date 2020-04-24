Ünlü karikatürist Murat Kürüz Bodrum’da yaşamını yitirdi

Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü karikatüristlerden ve Limon dergisinin kurucularından Murat Kürüz bugün tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir yıldır mide kanseri tedavisi gören Kürüz'ün iki hafta önce zatürreden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 1977 yılında Gırgır ve Fırt karikatür dergilerinde çizen ardından 1985 yılında Limon dergisini üç arkadaşı ile birlikte kuran, iki çocuk babası ünlü karikatürist Murat Kürüz tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İKİ HAFTA ÖNCE ZATÜRRE OLMUŞTU

TRT 1 ve TGRT'de program yapımcılığı yapan ve Bodrum'un Konacık mahallesine üç yıl önce yerleşen Kürüz iki hafta önce yüksek ateş ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kürüz'ün yapılan testlerinde zatürre olduğu, ancak Covit 19 testinin negatif çıktığı belirtildi. Yaklaşık bir yıldır mide kanseri tedavisi gören Kürüz bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

CENAZESİ BODRUM’DA DEFNEDİLECEK

Ünlü karikatüristin cenazesinin Bodrum’da yapılması kararlaştırıldı. Sanatçı yarın Bodrum’un Ortakentyahşi Mahallesi’ndeki Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi namazından sonra Ortakent mezarlığında toprağa verilecek.

MURAT KÜRÜZ KİMDİR?

1977 yılında Gırgır ve Fırt karikatür dergilerinde çizdi. 1985 yılında Limon dergisininin kurucuları arasında yer aldı. TRT 1 ve TGRT'de program yapımcılığı yaptı. Sabah gazetesinde sekiz sene sürekli karikatür çizdi. Birçok derginin yönetmenliğini ve yönetmen yardımcılığını yaptı. Ulusal Radyo TV’de Türker İnanoğlu ile altı sene çalıştı.

Murat Kürüz'ün Bodrum'da bulunan iki kızının cenazeyi İstanbul'a götürmek için yasal izin almaya çalıştıkları öğrenildi.