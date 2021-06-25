Uğur Dündar yanlış anlamış; Bizzat kendi açıkladı

TELE 1 canlı yayınında konuşan Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:

Şimdi anlıyorum ben kastedilmemişim. Ama o canlı yayın sırasında bana gelen mesajlarda, bazıları benim ona bir cevap vermem gerektiğini yazmışlardı. Yani böyle sosyal medya paylaşımları arasında ben o tweet'i gördüm.

ADVERTISING

“ANLIYORUM Kİ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Şimdi hem sevgili Merdan hem de benim hayatımdaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat konuşmuşsunuz değerli kardeşim Yılmaz'la. Ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var.

“YILMAZ KARDEŞİM KALACAK”

Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Mesele benim için burada kapanmıştır, bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır.

“MESELE BENİM İÇİN KAPANMIŞTIR”

Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Hiçbir yerde konuşmadım, o konuda tweet atmadım, çeşitli kanallardan aradılar katılmamı istediler ama hayır. Siz, Yılmaz'ın ağzından bir yanlış anlaşılma ve beni kastetmediğini söyledikten sonra mesele benim için kapanmıştır.