TGS Türkiye Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası 3 Mayıs Dünya Basın Ögürlüğü Günü'nde hazırladığı raporu yayınladı. TGS'nin Raporla ilgili açıklamasınada "Gazeteciler Sendikası 2020 Türkiye’sinde gazeteciler kalemlerini özgürce kullanamıyor. Son 10 yılda medya çalışanları üzerindeki baskının sadece parmaklıkların ardıyla sınırlı olmadığını, medya sahipliğinin yandaşlaştırıldığını, davalar ile gazetecilerin yıldırılmak istendiğini, medya çalışanlarına fizikî saldırılarla gözdağı verildiğini herkes biliyor" denildi. Rapor'un özetinde şunlar yer aldı: Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor.