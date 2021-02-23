Tek Rumeli TV yeniden yayında

Pandemi süreci tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de ciddi sıkıntılara neden oldu. Yayın yapan bir çok TV kanalı ve yerel gazete yaşanan sıkıntılardan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kaldı. Bunlardan biri de Türkiye'de ve yurt dışında, özellikle balkanlarda ciddi bir seyirci kapasitesine sahip olan TEK RUMELİ TV idi.

İstanbul Rami'deki merkezinden yayın yapan TEK RUMELİ TV Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Atilla Baykal, pandemi sürecinin devam etmesine rağmen, yaptığı görüşmeler sonucunda yayına yeniden başlamak için ekibini tekrar kurdu. Baykal, yaptığı açıklamada; "Bir müddettir ara verdiğimiz yayınımız yeniden yayına girmesinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ailenizin kanalı "Tek Rumeli TV" Şubat Ayı İtibariyle sürpriz yayınlarıyla yeniden evlerinize konuk olmaya devam edecektir. Başta tüm Rumeli camiamıza ve tüm haklımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TEK RUMELİ TV Yeni Frekans Bilgileri: Frekans: 12685, Vertical (Dikey), Symbol rate: 30.000 Fec 2/3 Türksat 3A/4A

AydınSes Medya adına Dostumuz değerli İşinsanı Atilla Baykal ve Tek Rumeli TV’ye yeni yayın hayatında başarılar dileriz.