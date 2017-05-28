Sözcü'ye operasyon dünya basınında

Türkiye'nin tek ozgür sesi Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve İnternet Sitesi Sorumlu Müdürü Mediha Olgun'un tutuklanması dünya basının da geniş yer buldu. Dünya basını son tutuklamalarla Türkiye'de basın özgürlüğünün iyice dibi vurduğunu ve çok sayıda gazetecinin hapiste olduğunu duyurdu.



Fransız AFP haber ajansı Gökmen ve Mediha’nın tutuklanmasına ilişkin haberinde “Son tutuklamalar çok sayıda gazetecinin demir parmaklıklar arkasında olduğu Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracak” yorumunda bulundu.



Sözcü’ gazetesinin ertesi gün manşetten verdiği “Türk basını ve gazetecilik için kara gün” tepkisini de aktaran AFP, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Twitter’dan yaptığı şu paylaşımı okurlarına duyurdu:



• Sözcü FETÖ ile mücadele ederken sırtını FETÖ’ye dayayanlar, şimdi SÖZCÜ’ye tutuklama çıkarttırıyor. Bu çamur Sözcü’ye yapışmaz.

Sözcü’yü “hükümet karşıtı, ultra laik ve Türkiye’nin en çok satan gazetesi” olarak nitelendiren AFP, gözaltına alınan Mali İşler Sorumlusu Yonca Yücekaleli’nin ise mahkeme tarafından serbest bırakıldığını vurguladı.



İngiliz Reuters haber ajansı, iki agazeteci ilgili gelişmeleri “sivil toplum örgütlerini ve Türkiye’nin Batılı müttefiklerini alarma geçiren medyaya uygulanan baskının bir parçası” cümlesiyle dünyaya duyurdu.



Amerikan Associated Press (AP) ise haberinde, “Türkiye’de seküler muhalif gazetenin iki çalışanı, tutuklandı ve terör örgütüne yardımla suçlanıyor” ifadesine yer verdi.



AP, “Sözcü’nün Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün laik mirasının destekçisi olduğunu ve FETO’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştirdiğini” yazdı.



Ortadoğu’dan verdiği haberlerle dünya medyası için güvenilir bir kaynak olan Middle East Eye sitesi de Sözcü’ye yönelik operasyonu takipçilerine duyurdu.



ALMANYA, HOLLANDA, FRANSA…



Almanya’nın önde gelen medya kuruluşları Der Spiegel, Deutschland Funk ve Deutsche Welle’nin yanı sıra İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Fransa'daki birçok haber sitesi Sözcü’yle ilgili gelişmeleri ayrıntılı olarak işledi.



Alman haber ajansı dpa’nın geçtiği haberde, “Türk hükümeti, gazetecilere karşı savaşını devam ettiriyor. Eleştirel gazete Sözcü’nün iki çalışan tutuklandı” ifadesi yer aldı.



Medyaya yansıyan haberlerde, Sözcü’nin iki çalışanına “FETÖ terör üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne yardım” suçlamasının yöneltildiği belirtildi ve şöyle denildi:



“Böyle bir iddiayla tutuklandılar. Ancak bu gazete laiklik taraftarı ve kesin bir Fethullah Gülen karşıtı. Gazeteciler, 15 Temmuz darbe girişimi günü Erdoğan'la ilgili haber yaptığı için tutuklandı. Finans müdürü ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Türkiye'de 145'ten fazla gazeteci tutuklu bulunuyor.”