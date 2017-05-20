Sözcü gazetesinden operasyon tepkisi

Yıllarca ABD’deki FETO’yla mücadele eden Atatürkçü Sözcü gazetesine, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’na başlattığı 19 Mayıs’ta FETÖ operasyonu yapıldı. Sözcü çalışanları, basın tarihinin sayfalarına utanç tablosu olarak geçecek bu algı operasyonu karşısında tek yürek oldu.Sözcü, bugün 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Ve ‘Sözcü’süz Türk basının ne anlama geldiğini ortaya koydu… İşte; Emin Çölaşansız, Yılmaz Özdilsiz, Uğur Dündarsız, Bekir Coşkunsuz, Saygı Öztürksüz, kısacası ‘boş’ bir gazete ve yazarsız Türk basının ibretlik örneği…