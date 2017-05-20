Sözcü gazetesinden operasyon tepkisi

Sözcü, bugün 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Ve ‘Sözcü’süz Türk basının ne anlama geldiğini ortaya koydu… İşte; Emin Çölaşansız, Yılmaz Özdilsiz, Uğur Dündarsız, Bekir Coşkunsuz, Saygı Öztürksüz, kısacası ‘boş’ bir gazete ve yazarsız Türk basının ibretlik örneği…
Sözcü, bugün 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Ve ‘Sözcü’süz Türk basının ne anlama geldiğini ortaya koydu… İşte; Emin Çölaşansız, Yılmaz Özdilsiz, Uğur Dündarsız, Bekir Coşkunsuz, Saygı Öztürksüz, kısacası ‘boş’ bir gazete ve yazarsız Türk basının ibretlik örneği…