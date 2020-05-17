RTÜK Başkanına sert tepki: 'Fatih Portakal Yorum yapamaz' diye karar alın kurtulun!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan’ın talimatından ve haber sunan gazetecilere yorum yasağından bahseden RTÜK Başkanı Şahin’e, “Fatih Portakal akşam haber sunarken yorum yapamaz’ diye karar alın, kurtulun” şeklinde tepki gösterdi.

Tanal, tepkisini “Ver mehteri!’ diyerek muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşların yasaktan muaf tutulduğunu vurgulamayı unutmayın!” sözleriyle sürdürdü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi halinde haber sunucularına yorum yasağı getirebilecekleri mealindeki sözleri yeni bir tartışmanın fitilin ateşledi.

Twitter hesabından Şahin’in açıklamalarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, RTÜK’ün özerk ve bağımsız yapısının kağıt üstünde kaldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın talimatından, yorum yasağından bahsedilerek asıl hedefin FOX TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal olduğunu kaydeden Tanal, "Fatih Portakal akşam haber sunarken yorum yapamaz’ diye karar alın, kurtulun” ifadelerini kullandı.

"GAZETECİ KILIKLI YANDAŞLARI MUAF TUTMAYI UNUTMAYIN!"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaşımları şöyle:

1- 6112 sayılı Kanun'da RTÜK’ün idari ve mali özerkliğine vurgu yapılıyor, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğu belirtiliyor. Yani yasaya göre RTÜK, hiçbir kişi ve kurumdan talimat almamaktadır, mahkeme kararları hariç, kararlarında tam bir serbestlik vardır. Peki ya pratikte?

2- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat ve telkinlerini emir telakki edeceklerini söyledi. Şahin hemen ardından haber bültenlerini sunan gazetecilere yorum yasağı getirebileceklerini belirtti.

3- RTÜK'ün başındaki şahıs, Cumhurbaşkanı'nın talimatından, yorum yasağından bahsettiğine göre, burada asıl dertleri FOX TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal'dır. Kıvranmanıza gerek yok; "Fatih Portakal akşam haber sunarken yorum yapamaz" diye karar alın, kurtulun.

4- Ha bu arada düzenleme yaparken, “Ver mehteri ver! Ver coşkuyu!” sloganı eşliğinde muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşların yasaktan muaf tutulduğunu özellikle vurgulamayı unutmayın! Onlara yorum yapmak serbest olsun!