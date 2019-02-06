Müge Anlı’da yürekleri burkan buluşma!

Hiç tanımadığı annesiyle buluşan 20 yaşındaki genç, dakikalarca annesine sarıldı!



Atv’nin reyting rekortmeni Müge Anlı’da yürekleri burkan bir buluşma gerçekleşti. 20 yaşındaki oto tamircisi Kerem Öztekin, daha bebekken ayrıldığı ve yüzünü bile hatırlamadığı annesini aramak için Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlı, yalnızca 1 saat içinde genç adamın annesi Hatice Gümüşsu’yu buldu.



Anne-oğlun ilk karşılaşmasında gözyaşları sel oldu. Müge Anlı stüdyosunun ortasında oturarak dakikalarca ağladılar.