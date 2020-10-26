Müge Anlı’da yine şok olay!

Böyle anne görülmedi! Terk edip gittiği çocukları için; “hepsini unuttum” dedi!

Gamze ve Birgül Cabadak kardeşler, annelerini aramak için Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına başvurdu. Annelerinin kendilerini terk ederek 8 kardeş yapayalnız kaldıklarını anlattı. Anlı, genç kızların annesini buldu. Ancak büyük bir şok yaşandı. Kızların anneleri; “Ben hepsini unuttum. Onları hatırlamıyorum” dedi.