Modern sufiliğe ‘Aşk’ ile yolculuk
Yazar Ali Yağmur Özbek, ’Aşk’ adlı kitabını Cinius Yayınları’ndan çıkardı. Özbek, 103 sayfalık kitabında hikayelerle modernleşen sufiliğe bir bakış açısı daha kazandırıyor.
Yazar Ali Yağmur Özbek, ’Aşk’ adlı kitabını Cinius Yayınları’ndan çıkardı. Özbek, 103 sayfalık kitabında hikayelerle modernleşen sufiliğe bir bakış açısı daha kazandırıyor.
Aşık Veysel’den, Mevlana Celaleddin Rumi’ye ve Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok sufi öyküleriyle satırlar arasında bizi düşündürüyor. Kitap, aynı zamanda sayfaların editörü olan Nursezer Tezsezer’in karakalem çizimleri ile okurunu derin ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Ali Yağmur Özbek’in ‘Aşk’ kitabı ile ilgili konuşan Tezsezer ¨Her sayfada ayrı bir ‘ben’ olacaksın. Hiç olacaksın, öyküsünde bahsettiği gibi. Kendinle yüzleşecek, kendinle konuşacaksın. Tasavvufu, sufizmi anlayacaksın. Teslimiyeti öğreneceksin. İç çatışmalarının yol göstereni, başucu kitabın olacak Aşk…¨ diyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016