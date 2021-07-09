MİSMED'den Sosyal Medya Ödülleri ve Sosyal Medya Çalıştayı

Medya Platformu ve Mismed Sosyal Medya Derneği Sezai Karakoç adına 3. Sosyal Medya Ödüllerini ve sosyal medya Çalıştayını düzenliyor.

Bu sene düzenlenecek Mismed Sosyal Medya Ödülleri ve Medya Platformu Büyük Sosyal Medya Çalıştayı 11 Temmuz Pazar günü Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan Mismed Sosyal Medya derneğinin geleneksel hale getirdiği Sosyal Medya Ödülleri etkinliği bu yıl Sezai Karakoç adına düzenlenecek.

Medya Platformu ve Mismed bünyesinde gerçekleştirilecek programa sosyal medya ahlakına dikkat eden, siber zorbalıkla mücadele eden ve sosyal medyayı ahlakına uygun kullanan değerli katılımcılarla ödüllerini buluşturacak. Gün boyu sürecek çalıştay programı ise sosyal medya ve gidişatına yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.

Değerli isimlerin katılacağı program 10:45- 20:30 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.