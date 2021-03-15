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MHP Kurultayı öncesi dikkat çeken Köşe yazısı: Türkeş'in kemiklerini sızlatıyorlar

Eski asker, Milletvekili ve yazar Tevfik Diker köşe yazısında " Mevcut MHP' liler Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN ve Türk Dünyası Lideri Olarak Adlandırdıkları Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'İN Kemiklerini sızlatıyorlar..." ifadesini kullandı.

MEDYA 15.03.2021, 13:01 15.03.2021, 13:44 Murat Aydın
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MHP Kurultayı öncesi dikkat çeken Köşe yazısı: Türkeş'in kemiklerini sızlatıyorlar

MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart 2021 Perşembe günü yapılacak. Tam bu kongre öncesi eski asker, eski Milletvekili ve yazar Tevfik Diker  www.haberpars.com'daki köşe yazısında " Mevcut MHP' liler Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN ve Türk Dünyası Lideri Olarak Adlandırdıkları Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'İN Kemiklerini sızlatıyorlar..." ifadesini kullandı.

İşte Diker'in Ülkücü camiada ciddi tartışmaya neden olabilicek ve MHP'yi uyardığı köşe yazısı: 

Mevcut MHP' liler Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN ve Türk Dünyası Lideri Olarak Adlandırdıkları Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'İN Kemiklerini sızlatıyorlar...
*
MHP Tüzüğü amaçlar bölümünde şöyle diyor;
"Yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak,
Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak," olduğu denilmektedir.
*
Devlet madalyalarından Atatürk kabartması kaldırıldı.

ANDIMIZ tamamen yasaklandı.

Yakında Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve içinde Türk geçiyor diye Türkiye adı da kaldırılabilir.
*
ATATÜRK'ÜN Partisi CHP ve Alparslan TÜRKEŞ'İN Partisi MHP, TÜRK'LÜKTEN ve TÜRK'TEN RAHATSIZ mı?
*
18 Mart günü Büyük Kongre yapacak MHP'deki TÜRK'LER ayağa kalkmalıdır...

MHP'yi terk eden geçmiş Ülkü Ocakları Genel Başkanları terk ettikleri için haklıydılar.

RTE/AKP'ye MHP'yi desteklemeye mahkum eden Genel Başkan Devlet BAHÇELİ'Yİ tek başına bırakmayan mevcut MHP'liler ATATÜRK'ÜN ve MHP Kurucu Lideri Alparslan TÜRKEŞ'İN kemiklerini sızlatacaklar.

İlkeler, kişisel çıkarlar için yok edilmemelidir.
MHP Çatısı altında yetişmiş kanaat önderi konumunda 1000 kişilik listeyi görünce şaşkınlığım dahada arttı.

Ülkemizin geldiği bu durum Türk Milliyetçilerinin küstüm, kırgınım, kovuldum, siyasette önüm kesildi gibi mazeretlerle partiden uzaklaşma lüksüne sahip değildirler.
Partinin kurumsal kimliği her MHP liyi her Ülkücüyü kucaklamak gibi bir zaruretinin olduğu bilinmelidir.

MHP ve Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ beyi yakından tanıyan biri olarak ancak söyleyebileceğim Yetişmiş ülkücü kadroların Lider ile anlaşamadıkları gerekçesi ile Partiyi terk etmeleri doğru bir davranış değildir.

CHP içerisindeki Atatürk Milliyetçilerinin Yeni CHP oluşumu dolayısıile siyaset yaptırılmayıp dışlanması gibi onlarda bu mazeretlerinden kurtulmalıdır.
Ülkemize, Milletimize, dolayısı ile devletimize hizmet yolunu seçmelidirler.
*
PAPA' nın Irak gezisi Kürdistanlı pul taslağı tesadüf değildir.
BOP ile planlanmış Büyük Kürdistan ile TC'nin Federasyon ve eyaletlerle yok edilişi için her zeminde gerekenler yapılıyor.

Ey Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler uyanın.


Tevfik Diker
Araştırmacı Gazeteci.

TEVFİK DİKER KİMDİR?

Asker, Hava Yarbay, Siyasetçi, Yazar, XIX. ve XX. Dönem Manisa Milletvekili. 1947, Alaşehir / Manisa doğumlu. Baba adı Mehmet, anne adı Cemile.  Hava Harp Okulu mezunu.

Hava Yarbay Tevfik Diker, Genelkurmay Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Emir Subayı, 2. Hava İkmal Bakım Motorlu Araçlar Bölge Bakım Komutanı olarak görev yaptı.

XIX. (24.12.1995 – 18.04.1999) ve XX. Dönem Manisa Milletvekili seçilerek TBMM’de görev yaptı. Sonra ANAP’a geçti. 

DYP'de Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik, Anavatan Partisi' nde Genel Başkan Baş Danışmanlığı yaptı.

19.Dönem TBMM Kanun Teklif Rekortmeni oldu. 20. Dönem TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyon Başkan Vekilliği yaptı.

Gözcü, Yeni Şafak, Şok, Anayurt gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yayımlanmış dört kitabı vardır.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği kurucu Genel Başkanı olan Diker, evli ve iki çocuk babasıdır

#Eski Milletvekili #yazar #asker #mhp #TBMM #atatürk #Tevfik Diker
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