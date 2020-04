Marketing Türkiye New Step’in konuğu Doğan Şentürk olacak

Marketing Türkiye web sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Marketing Türkiye New Step’in 14 Nisan Salı günkü konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak. Saat 14:00’da yayınlanacak programda Doğan Şentürk ile “Medya Markalarının Yükselişi” konuşulacak.

Koronavirüs pandemisi iş dünyasında tüm paradigmalarını değiştirirken evden çalışmak da sürecin dayattığı bir “yeni normal”e dönüştü. Ve elbette fiziki etkinliklerin bilinmez tarihlere ertelendiği bu yeni normal, dijital buluşmaların önemini de hiç olmadığı kadar artırdı. Zira böylesi puslu bir havada geleceği öngörmek her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor. Ancak belki bunun kadar önemli olan bir başka konu da kiminin “kaos” kiminin ise “kriz” olarak nitelendirdiği bu süreci doğru tahlil edip gelecek stratejilerini bu gerçekler üzerine kurgulamak.

Marketing Türkiye New Step serisi her şeyin an bazlı değiştiği bir dünyada değişen tüketici davranışlarını hem yakalamak ve hem de yanıtlamak bir ihtiyaç haline geldi. Marketing Türkiye New Step artık Next Step’in bittiği, New Step’in başladığı günümüzde yepyeni konulara değinecek. Her hafta farklı konu ve alanının önde gelen konuklarıyla Marketing Türkiye web sitesi ve sosyal medya hesaplarından katılımcılarla bir araya gelecek olan Marketing Türkiye New Step dijital dönüşümden yapay zekaya, medya sektöründen e-ticarete kadar pek çok konuda vizyon yaratan oturumlara ev sahipliği yapacak.

Marketing Türkiye New Step’in 14 Nisan Salı günü saat 14:00’da canlı olarak yayınlanacak yeni programının konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak. Programda medya markalarının yükselişine şahit olduğumuz salgın döneminde güvenilir bilgi ihtiyacının medyayı nasıl yeniden şekillendirdiği ve bu noktada medyanın üstüne düşen görevlerin neler olduğu tartışılacak.

Doğan Şentürk Hakkında:

Doğan Şentürk, İstanbul Atatürk Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde “Balkanlar, Ortadoğu ve Asya gelişmeleri” üzerine yüksek lisans yaptı. Şentürk, gazetecilik mesleğine 1987 yılında Sabah gazetesinde başladı, 1990 yılında Türkiye’nin ilk özel televizyonu olan Star’ın kurulmasında kıdemli muhabir olarak devam etti. Eş zamanlı olarak, Kanal D ve Kanal 6’da Kıdemli Muhabir, CTV’de İstanbul temsilcisi, BRT, TGRT ve TGRT Haber’de Haber Direktörü olarak çalıştı. Daha sonra 2006 yılında FOX Haber ve Spor Genel Yayın Yönetmeni olarak görevine başladı ve FOX Haber Genel Yönetmeni olarak görevini başarıyla sürdürüyor.