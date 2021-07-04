Lütfü Türkkan’ın çiftliğinde darp edilen gazeteci görevine geri döndü

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu göreve başladı. aydınSes’in de Darıca’daki evinde ziyaret ettiği Uslu, sosyal medya hesabından, ”Nerede kalmıştık!” notunu düştü.



Medya dünyası, Dilovası’nda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırı ile sarsılmıştı. 10 günlük işgörmezlik raporunda sonra yeniden gazetecilik görevine dönen Uslu, muşta ile yapıldığı düşünülen saldırı nedeniyle yüzünde kalıcı iz kaldığını söyledi.

İHA MUSTAFA USLU GÖREV YAPARKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI!

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımı çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın yeğeninin de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Ağır şekilde darbedilen ve kanlar içinde kalan 23 yaşındaki gazeteci Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırmışlardı.

MUSTAFA USLU SALDIRIYI SUPERHABER’E ANLATMIŞTI

Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu, kendisini Darıca’daki evinde ziyaret eden SuperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel’e saldırı anını anlatmıştı. Uslu, "Bana, 'Seni de parçalarım, dronu da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" demişti.



“10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI!”

SuperHaber'den Mevlüt Yüksel'in sorularını yanıtlayan Uslu, ”22 Haziran tarihinde saldırıya uğradım. 10 gün iş göremez raporu aldım. 3 Temmuz'da iş başı yaptım. Allah nasip ederse 18-19 gün sonra nişanım, yaklaşık 3 ay sonra da düğünüm var.Yüzümde iz kalacağına çok üzülüyorum ama ben mesleğimi de çok seviyorum. Bunun okulunu okudum. Saldırıdan sonra mesleğime daha çok sarıldım.” dedi.

“NEREDE KALMIŞTIK!” DİYEREK GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında, görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu dün yeniden gazetecilik görevine döndü. Muşta ile yapıldığı düşünülen saldırı da yüzünün sol tarafına 4 dikiş atılan ve kalıcı iz oluşan Uslu sosyal medya hesabından,”Nerede kalmıştık!” diye yazarak görevine başladığını belirtti.