İstanbul Milletvekili Hasan Turan gazeteci arkadaşlarıyla buluştu

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, kurucuları arasında bulunduğu Giresun Medya Platformunun Olağan genel kurul toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Medya Platformu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kurucusu olduğu Giresun Medya Platformunun Olağan Genel Kuruluna katılan İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ilk önce Giresun Günlerinde tüm medya mensuplarını bir stantta toplayabilmek için düşündükleri Platformun, bugün karşılarında 11 yıldır aralıksız Giresunlulara hizmet eden büyük bir güç olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Konuşmasına Giresun Medya Platformu mensubu gazetecilere teşekkür ederek başlayan İstanbul Milletvekili Hasan Turan şöyle dedi.
"Medya Platformunun bu kadar uzun soluklu olacağının hesabını yapmamıştık."
"Giresun Medya Platformu, basın mensubu kardeşlerimizin bir araya gelerek oluşturdukları platformun kuruluşu 11 Yıl önce Giresun günleriyle başlayan bir süreçtir. Ogünlerde Giresun Dernekler Birliği Başkanı Halil Kütük beydi. Bende yönetim kurulu üyesi ve Giresun Günlerinin organizasyon başkanıydım. Basınımızdan kendilerine yer verilmesi anlamında talepler ve sitemler geliyordu. Giresun Günlerinin organizasyon şemasında böyle bir ihtiyaçta doğmuştu. Her bir gazeteci arkadaşımıza yaptığımız organizasyonlarda ayrı ayrı yer tahsisi yapmak bizim için zor bir seçenekti. Bu sebeple birlikten kuvvet doğar mantığı ile basın mensuplarını bir çatı altında toplayıp Giresun günlerinde bir stant verme düşüncemiz olmuştu. Bunun için Güneşlide Giresun Derneğinde toplandık. Orada basın mensuplarımızın Giresun Günlerinde birlikte hareket etmeleri kararını alarak, Logosunu belirledik ve isminin Giresun Medya Platformu olması için karar verildi. Aslında bu günlere gelen Medya Platformunun bu kadar uzun soluklu olacağının hesabını da yapmamıştık. O günden sonra bu devam ederek bu günlere kadar geldi.
"Bir işin amacı kendi içinde saklıdır. En azından ben böyle inanıyorum."
Bizim bu camia içerisinde geçirdiğimiz süreç, süreklilik arz etmişse çok güzel dostluklar, birliktelikler ve faydalı sonuçlar elde etmişiz demektir. Giresun Medya Platformu da bunu sağlayarak, daha önce birbirini tanımayan, görüşemeyenleri bir araya getirerek sıkı bir dostlukların, arkadaşlıkların oluşmasına vesile olarak iyi bir aile olduklarını görüyoruz. Bir işin amacı kendi içinde saklıdır. En azından ben böyle inanıyorum. Çok büyük hedefler koyarak dünyayı kurtarmaya aday olabilirsiniz. Hedefsiz gemiye rüzgar yardım etmez. Hedefler küçükten başlayarak büyüğe doğru gider. Bir arada olmak bile bir hedeftir bu bana göre en büyük hedeftir. Bunu hiçbir zaman küçümsememek gerekir. Bir arada olmak her işin başlangıcıdır. Yunus emre ne demiş, “Gelin Canlar bir olalım, işleri kolay kılalım.” İşi kolay kılmanın reçetesi bir olmaktır. İster dernek çatısı altında, ister medya çatısı altında veya başka bir ortak payda adı altında. Bir araya gelmek işin en anlamlı ve önemli kısmıdır. Bu birliktelikten ne olur demeyin. Bir bakarsınız bu birliktelik ileride bir ulusal gazete, bir ulusal yayın kuruluşu çıkarabilir. Büyük hedeflere küçük hedeflerinizi kat ederek ulaşacaksınız. Önceleri Giresun Günlerinde medyamızı bir arada tutmak için kurulmuş olan bu birlik, bugün 11 yıldır devam eden bir birliğe, güce ve kalıcı hale dönüştüğünü görüyoruz. Kabiliyetinizle kollektif gücünüz birleşirse, resim serginizde gördüğümüz gib toplumda bir alıcı yaratabilir. Bu anlamda desteğini de bulur ve daha büyük hedeflere ulaşabilirsiniz. Acizane benim kanaatim sosyal çalışmalarda ve organizasyonlarda bu hep böyle olmuştur.
"Her mal ve ürün mutlaka sahibini bulur. Yeter ki siz ortaya iyi bir ürün koyun."
Her ne olursa olsun sonuç itibarı ile ortaya konulan çaba ve emek takdir edilmeye değerdir. Bir yerde bir emek bir çaba varsa o bile başlı başına saygıdeğerdir. Ona saygı göstermek, değer vermek, onu önemsemek ve yanında olmak lazım. Biz burada bir çabayı, bir ortağı, geçmişinde kuruluşundan itibaren yanında olan biri olarak, bir filim şeridi gibi yaşadıklarımız gözümüzün önünden akar gider.
Bu oluşumdan ortaya bir sinerji çıkıyor ve memleket adına bir şeyler yapılıyor. Yazılıyor, çiziliyor. Kurumlarımızın kuruluşlarımızın, şehirlerimizin, insanımızın, kültürümüzün, edebiyatımızın, sanatımızın, hülasa bütün bir yaşamımızın hikayesi toplumla milletle ülkeyle, dünya ile buluşturuluyor. Bu alandaki gücünüz millet ve toplum olarak ta bugünkü ve yarınki gücünüzle eş değerdir. Bu alanda ne kadar güçlüyseniz sesiniz o kadar güçlü çıkıyor ve yarında o kadar güçlü olacaksınız demektir. Her mal ve ürün mutlaka sahibini bulur. Yeter ki siz ortaya iyi bir ürün koyun. O yüzden biz burada güçlü olmak zorundayız. Bunun için oturup geniş geniş uygulanabilir büyük projeler için ne yapabilirimin adını koymamız lazım.
Biz Giresun medya Platformunu önemsiyoruz ve yanında olmaya gayret ediyoruz ve yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Bu güne kadar Giresun Medya Platformuna emek vererek çalışan, katkı sağlayan tüm basın mensubu arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.