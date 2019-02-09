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Haber Global Ana Haber Erhan Ertürk'e emanet!

Haber Global Ana Haber Erhan Ertürk'e emanet!
Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Haber Global Ana Haber 11 Şubat
Pazartesi’den itibaren deneyimli haberci Erhan Ertürk’ün sunumuyla
ekrana gelecek.
Türkiye ve Dünya’da öne çıkan başlıklar, son dakika ve sıcak gelişmeler,
uzman konuklar, deneyimli kadrosuyla hazırlanan haberler, hızlı, güvenilir
ve objektif bakış açısıyla hafta içi her gün saat 19.00’da Erhan Ertürk ile
Haber Global Ana Haber’de..

HABER GLOBAL FREKANS BİLGİLERİ:
DİGİTURK 47.Kanal
D- SMART 42.Kanal
UYDU: TÜRKSAT 4A
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