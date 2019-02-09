Haber Global Ana Haber Erhan Ertürk'e emanet!

Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Haber Global Ana Haber 11 Şubat

Pazartesi’den itibaren deneyimli haberci Erhan Ertürk’ün sunumuyla

ekrana gelecek.

Türkiye ve Dünya’da öne çıkan başlıklar, son dakika ve sıcak gelişmeler,

uzman konuklar, deneyimli kadrosuyla hazırlanan haberler, hızlı, güvenilir

ve objektif bakış açısıyla hafta içi her gün saat 19.00’da Erhan Ertürk ile

Haber Global Ana Haber’de..



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