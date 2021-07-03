Gözaltına alınan gazeteciye Sedat Peker'den destek(!)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret etteği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın'a Sedat Peker'den destek geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret etteği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın'a Sedat Peker'den destek geldi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Peker'in videolarını yorumladığı için gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın hakkında açıklama yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Peker'in videolarını yorumladığı için gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın hakkında açıklama yaptı.
Daha sonra Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, Aydın'ın serbest bırakıldığını duyurdu.
Peker paylaşımında, ''Kıymetli dostlarım, Bursa’daki 3. Göz YouTube kanalının sahibi İrfan Aydın Bey, sayın hakim tarafından serbest bırakılmıştır. Kendisine destek olan tüm dostlara teşekkür ederim (süslü sülü, sen gerçek belayı buldun, İrfan Bey kardeşimiz bildiğin Karadeniz delisi)'' ifadelerini kullandı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016