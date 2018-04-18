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Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
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Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk uzun süredir tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti

 Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Şentürk'ün ölümü Medye dünyasında büyük üzüntü yarattı. Şentürk'ün ölümü üzerine meslektaşları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. 

AYDIN ŞENTÜRK KİMDİR?

Aydın Şentürk 1965 yılında Kırklareli'nde doğdu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla lİlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 1986 yılında Sabah Gazetesi'nde adım attı. Milliyet, Akşam, Meydan ve Son Havadis gazetelerinde çalıştı. 32 yıllık çalışma hayatının büyük bölümünü Yurt Haberler Müdürü olarak üstlendi. Meslek hayatının geri kalan bölümünde ise muhabirlik ve editörlük görevlerinde bulunan Şentürk evli ve iki çocuk sahibiydi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

53 yaşında hayata veda eden Şentürk'ün cenazesi yarın saat 10.00'da Sabah Gazetesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kırklareli'ne götürülecek. Şentürk, doğum yeri olan Kırklareli'ne bağlı Kocahıdır köyünde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

aydınSes ailesi olarak arkadaşımız Aydın Şentürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk
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