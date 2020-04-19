Gazetecilerden Koronavirüs dayanışması!

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, dünya genelinde etkili olan kornavirüs salgının ardından, yaşanan olumsuzluklardan etkilenen tespit ettikleri 40 meslektaşlarına UYGAD olarak gıda yardımında bulunacaklarını bildirdi.

UYGAD Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Mevlüt Yüksel, Koronavirüs ile ilgili yaşananları şöyle özetledi:

" Covid19 olarak tanımlanan ve corona virüsü olarak bilinen salgın hastalık,maalesef ülkemizde de devam etmektedir.

Bunun neticesi olarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi,Türkiye’de de bir çok tedbirler alınmaktadır. Bu alınmak zorunda kalınan tedbirler sonucunda, toplumumuzun her kesimindeki insanlar,hayatın olağan akışında; sokağa daha az çıkma veya hiç çıkmama durumlarına maruz kalmaktadırlar. Milyonlarca insan, en başta işe/okula/pazara/sosyal vakit geçirilen yerlere hiç gitmeme, ekstra hijyen tedbirleri alma gibi birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

OLUMSUZ ETKİLENEN MESLEKTAŞLARIMIZ VAR

Bu olumsuz durumdan, doğal olarak tüm vatandaşlarımız gibi, gazete ve yazar meslektaşlarımız ile aileleri de olumsuz olarak etkilendiler.Salgın hastalık henüz kontrol altına alınmadığı için, bu olumsuz durumdan etkilenme hala devam etmektedir.

UYGAD olarak, bu beklenmeyen etkiyi en aza indirebilmek, mesleki değer ve ilkelerimizin ışığında, bilginin yanı sıra, becerilerimizi de kullanarak, kişilerin sosyal işlevselliğini sağlamak istiyoruz. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, uygun, etkin ve insani eksikliklerimizin giderilebilmesinin, son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.

40 MESLEKTAŞA GIDA YARDIMI

Bu salgın hastalıkla mücadelede, aziz milletimiz için devletimizin aldığı önlemler ve destekler devam etmektedir. Bizde UYGAD Yönetim Kurulu olarak, bu olumsuz durumdan etkilenen meslektaşlarımızı, bir nebze de olsa rahatlatabilmek arzusundayız. Bu amaçla ve dayanışma örneği gösterebilmek için, 40 meslektaşımıza çam sakızı çoban armağanı, gıda yardımında bulunulması kararlaştırılmıştır.

Kendin ve sevdiklerin için #EVDEKALTÜRKİYE dediğimiz şu günlerde, meslekdaşlarımıza ve ailelerine uzattığımız dayanışma eli, Ramazan ayı sürecinde de devam edecektir.

Tüm toplumun birbirine kenetlenerek, yek vücut olduğu bu günlerde, UYGAD’ın yardımlaşmasının tüm toplumumuza örnek olmasını diliyoruz."