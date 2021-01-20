Gazeteci Akademisyen Zafer Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, Sürekli Basın Kartı sahibi Dr. Zafer Özdemir 20 Ocak 2021 Çarşamba günü vefat etti. Kök hücre tedavisi nedeniyle bir süredir Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde yatan gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir vefat etti. Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı (UYGAD) Mevlüt Yüksel duyurdu. Yüksel "Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

TGC'den usta gazeteci için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da, Dr. Zafer Özdemir’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Zafer Özdemir’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özdemir’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Zafer Özdemir’in cenazesi 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 13.30'da Maltepe Gülsuyu Cemevi'ndeki tören ile namazın ardından Tuzla Aydınlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HOCAMIZI KAYBETTİK

Beykoz Üniversitesi de Dr. Zafer Özdemirin ölümünü internet sitesinde yayınladı. Yayınlanan Mesajda; "Bir süredir rahatsızlığı sebebi ile tedavi gören Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerinden Gazeteci, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkesine ve insanlığa faydalı bir bilim insanı olan Değerli Hocamıza, Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

ZAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

1965 yılında Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Mesleğe 1986 yılında Günaydın Gazetesi’nde polis muhabiri olarak başladı. Bugün, Sabah, Akşam Gazetesi ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. TGRT’de muhabirlik yaptı. Beykoz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. “Gelişen Kitle İletişimi ve Reklam” kitabı yayımlandı. İngilizce biliyordu.