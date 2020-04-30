FOX TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal'a 3 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Portakal hakkında, "Tekalif-i Milliye"yi hatırlatarak paylaştığı twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal suçlamasıyla iddianame düzenledi. Başsavcılık, Portakal'ın sosyal medya paylaşımının, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından Korona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasının tanıtımında ‘Tekalifi Milliye' benzetmesi yapmış, Erdoğan’ın bu sözleri kamuoyunda çokça konuşulmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” diye tweet atan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal hakkında, Bankacılık Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede Portakal'ın, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne ilişkin hazırlandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK OLDUĞU KANAATİNE VARILDI

İddianamede Fatih Portakal’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla algı oluşturmaya çalıştığı vurgulanarak şöyle denildi: “Bankacılık Kanunu 74’ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.”

“İRONİ YAPTIM”

İddiaları kabul etmeyen Portakal'ın ifadesine “Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsüyle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada Tekalifi Milliye'yi hatırlatmasından sonra Fatih Portakal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Portakal, “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” diyerek eleştiri yapmıştı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Portakal'ın şikayete konu twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı vermişti.