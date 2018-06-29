Duayen gazeteci Erol Türegün son yolculuğuna uğurlandı

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden kabartma resmin öncüsü ressam Türkel Türegün, son yolculuğuna uğurlandı.Hürriyet Gazetesi'nin yıllarca yazı işleri müdürlüğünü yapmış olan Erol Türegün'ün eşi olan ressam Türkel Türegün, geçtiğimiz yıl 50. sanat yılını 34. sergisiyle kutlamıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkel Türegün, için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri çok üzgün oldukları gözlenen eşi Erol Türegün ile kızları Filiz Süzer ve Figen Türegün kabul etti. Türkel Türegün'ün cenazesine çok sayıda yakını, dostu, sanatçı katıldı. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, medyum Mehmet Memiş de Türkel Türegün'ü son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer aldı.Türkel Türegün'ün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.