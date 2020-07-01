Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya sert tepki göstererek, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler" ifadelerini kullandı. "Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şart" ifadesini kullanan Erdoğan, sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir hukuki düzenlemenin yolda olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AB’nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye’ye yer verilmemesine tepki gösterdi. “Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirle izlenmektedir” diyen Erdoğan, “Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye’ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir.

* Tamam olarak kısalttığımız temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız.

“SAĞLIK DEĞİL, SİYASİ SEBEP”

* Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye’ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

* Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

* AK Parti’nin karderi Türkiye’nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur.

* Klasik medya sosyal medya elbette önemlidir ama bunların hiçbir yüz yüze iletişimin yerini tutamaz.

* Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye’nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRI

* Bazı konular var ki üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür, böyle can acıtıcı bir mesele ile karşı karşıyayız.

* Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini kamuoyu ile sosyal medyada paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi iyi niyetli yorumlarda bulundu.

* Ancak insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar, içindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

* Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçti ve işlem yapmaya başladı.

* Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.

* Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

* Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için.

* Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye’ye bu tür mecralar yakışmıyor.

* Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

* Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır.

* ABD’lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.

* Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzlenme üzerinde çalışıyoruz. Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum.

* Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.

* Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.