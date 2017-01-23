Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

CAFERİLERİN TELEVİZYONU
KHK kapsamında kapatılan TV kanalları ise; on4 Tv ismiyle yayın yapan Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kanal ile, Kanal 12 ismiyle yayın yapan Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş.'ye ait televizyon kanal. on4 TV kamuoyunda ‘Caferilerin kanalı’ olarak biliniyordu. Kanalda Caferi cemaatine ait konular işleniyordu. on4 TV’nin web sitesinin de erişime engellendiği gözlendi.
KAPATMA GEREKÇESİ
KHK’da; söz konusu kanalların “terör örgütlerine destek vermek veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu için” kapatıldığı vurgulandı.