Burhan Kuzu 40'taki açıklamalarıyla gündem oldu
Haber Global ekranlarında yayınlanan 40'ta Jülide Ateş’in 28 Mayıs Perşembe akşamı konuğu Ak Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü, Dr. Burhan Kuzu oldu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan 40'ta Jülide Ateş’in 28 Mayıs Perşembe akşamı konuğu Ak Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü, Dr. Burhan Kuzu oldu.
Programın yayınladığı andan itibaren, Türkiye ve medyanın ilk gündemi 40 ve Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun açıklamaları oldu. Burhan Kuzu, Twitter'da haftasonu olmasına rağmen hala Türkiye tt listesinden inmedi.
Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği 40, Jülide Ateş'in sunumuyla, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelmeye ve gündemi değiştirmeye devam ediyor.
Siyasetçi Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile ilgili açıklamaları, "Ak Parti'ye Kırgınım" açıklaması, Fetö ile ilgili cümleleri, Kurtuluş Savaşı ile ilgili attığı Tweetleriyle Prof. Kuzu, 3 gündür haberin gündeminden inmiyor.
40'DAN SATIRBAŞLARI:
- KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞ KAHRAMANI SİZCE KİMDİR?
- KUZU: "ŞÜPHESİZ ATATÜRK'TÜR"
- TORPİLLE Mİ PROFESÖR OLDUNUZ?
- SİZİ UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİYLE KİM TANIŞTIRDI?
- HAKİM VE SAVCILAR TARAFSIZ MI?
- FETÖYLE İLİŞKİNİZ VAR MIYDI?
- KUZU: "AMAN AMAN AMAN…"
- BAŞKANLIK SİSTEMİ BAŞARILI OLDU MU?
- İYİ Kİ BU MODEL VARMIŞ. TÜRKİYE’NİN YARISI ÖLÜRDÜ HA.
- ULUSAL YAS VARKEN DÜĞÜN YAPMANIZ DOĞRU MUYDU
- KURUCUSU OLDUĞUNUZ AK PARTİYE BU SEBEPLE KIRGIN MISINIZ?
- TWEETLERİNİZİ ATARKEN NE İÇİYORSUNUZ?
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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