Burhan Kuzu 40'taki açıklamalarıyla gündem oldu

Haber Global ekranlarında yayınlanan 40'ta Jülide Ateş’in 28 Mayıs Perşembe akşamı konuğu Ak Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü, Dr. Burhan Kuzu oldu.

Programın yayınladığı andan itibaren, Türkiye ve medyanın ilk gündemi 40 ve Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun açıklamaları oldu. Burhan Kuzu, Twitter'da haftasonu olmasına rağmen hala Türkiye tt listesinden inmedi.

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği 40, Jülide Ateş'in sunumuyla, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelmeye ve gündemi değiştirmeye devam ediyor.

Siyasetçi Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile ilgili açıklamaları, "Ak Parti'ye Kırgınım" açıklaması, Fetö ile ilgili cümleleri, Kurtuluş Savaşı ile ilgili attığı Tweetleriyle Prof. Kuzu, 3 gündür haberin gündeminden inmiyor.

40'DAN SATIRBAŞLARI: