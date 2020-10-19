Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Çoşkun, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Bekir Coşkun, akşam 20.30 sularında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bekir Coşkun'un Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

75 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun, akciğer kanseri sebebiyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Türkiye Bekir Coşkun'u "göbeğini kaşıyan adam' yazısıyla yazısıyla hatırlıyor. Büyük tepki çeken yazıdan sonra Bekir Coşkun, Abdullah Gül hakkında yazdığı '"O benim 'cumhurbaşkanım' olmayacak' yazısıyla da hayli konuşulmuştu.

Bekir Coşkun kaç yaşındaydı nereli?



1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olan Bekir Coşkun 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın gazetesine geçen Bekir Coşkun'un köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü. 1987’de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başlayan Bekir Coşkun, 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti.

9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrılan Bekir Coşkun, 25 Eylül 2009 tarihinde Habertürk gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesini yazdı, 14 Mart 2013 tarihinden beri de Sözcü gazetesi kadrosunda yer alıyordu.

Olay olan göbeğini kaşıyan adam yazısı

Bekir Coşkun, 3 Mayıs 2007 tarihindeki "Göbeğini Kaşıyan Adam" yazısından ötürü pek çok yazar tarafından demokrasi karşıtı olmakla eleştirilmişti.

Bekir Coşkun, başlığı "O benim 'cumhurbaşkanım' olmayacak" başlıklı köşe yazısıyla da Abdullah Gül'ün şeriat yanlısı biri olduğunu iddia etmişti. Coşkun'un bu yazısı da büyük tepki almıştı.