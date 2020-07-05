Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs 5 Temmuz Türkiye bilançosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 5 Temmuz pazar gününün koronavirüsü tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 225 oldu. Vaka sayısı da bin 148 artarak 205 bin 758'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 225 oldu.

Bugün toplam 46 bin 414 test yapılırken, bin 148 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 205 bin 758’e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 630 bin 480'e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 188 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680'e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe edilen hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 127 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA, VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLERİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır.

* Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.

DÜN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 20 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 154 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 214 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.