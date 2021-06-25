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Aydınses‘ten saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun ziyareti

AydınSes, İyi Parti Kocaeli Milletekili Lütfü Türkkan’ın yeğeni, şoförü ve korumalarının saldırdığı İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu ziyaret etti. Uslu Murat Aydın’a, yaşadığı saldınıyı anlatırken, ”Yüzüme yumruk atan kişinin elinde Muşta olduğunu sanıyorum. Yüzümde dikiş var İz kalacağı için üzülüyorum” dedi.

MEDYA 25.06.2021, 09:20 25.06.2021, 09:57 Murat Aydın
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Aydınses‘ten saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun ziyareti

AydınSes, İyi Parti Kocaeli Milletekili Lütfü Türkkan’ın yeğeni, şoförü ve korumalarının saldırdığı İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu ziyaret etti. Uslu Murat Aydın’a, yaşadığı saldınıyı anlatırken, ”Yüzüme yumruk atan kişinin elinde Muşta olduğunu sanıyorum. Yüzümde dikiş var İz kalacağı için üzülüyorum” dedi.

Medya dünyası, önceki gün, Dilovası’nda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırı ile sarsılmıştı.

AYDINSES'TEN SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİYE ZİYARET

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinin kaçak bölümlerinin yıkımı sırasında görüntü alırken dövülen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, yaşadıklarını www.aydinses.com Yayın Yönetmeni Murat Aydın'a anlattı.  Mustafa Uslu, yaşadığı saldırıyı ve korku dolu anları ve saldırganların hedefi haline nasıl geldiğini anlatırken, o anları yaşar gibiydi...

“YÜZÜME MUŞTA İLE VURMUŞ OLABİLİRLER!”

Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişi tarafından saldırı sonrası,kamerası ve dronenin kırıldığını söyleyen Mustafa Uslu,”Ben yıkımı öğrenince,ilk önce çiftliğe ben gittim.Droneyi yeni havalandırmış ve deneme yapmıştım. Çiftlikte yıkım yoktu. Bu kişiler aniden yanıma geldiler. İçlerinden bir tanesi, pantolon cebinde tuttuğu sağ elini çıkararak,yüzümün sağ tarafına vurdu.Yüzüm birden kan oldu.Bu sırada bana vurmaya gelenler kamera ve dronemi parçaladılar” dedi.

“KAÇANLARIN YÜZLERİNİ ÇEKMEK İSTEDİM KAMERAM BOZULMUŞTU!”

İHA muhabiri Mustafa Uslu, Murat Aydın’a yaptığı açıklamanın devamında, darp edilmesinden sonra kaçanların görüntüsünü çekmek istediğini söyledi. Uslu,”Bu sırada ben yere düşmüştüm. Benim vücudumun çeşitli yerlerine de vurdular. Bana saldıranlar jandarma ekiplerinin geldiğini görünce çiftliğe kaçmaya başladılar. Hemen kameramı elime aldım ve kaçanlara, (Hey siz ne yaptınız?) diyerek bağırdım. Amacım bana döndüklerinde yüzlerini kayıt etmekti. Ancak kameranın çalışmadığını fark ettim. Bana saldıranlar bu kez yanıma gelip, (Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' diyerek hızla uzaklaştılar. Jandarma geldi onları çiftlikte yakaladı” şeklinde konuştu.

“İZ KALACAĞI İÇİN ÜZÜLÜYORUM!”

İHA Muhabiri Uslu, aydınSes Yayın Yönetmeni Murat Aydın'a, yüzünün elmacık kemiğinde meydana gelen iz ile ilgili olarak, ”Benim tek bir amacım gazetecilik yapmaktı. Başıma bu olay geldi. Sağolsunlar,t üm medya kuruluşları aradılar ve yanımda olduklarını belirttiler. Yakında nişanım olacak. Yüzümde iz kalacağı için üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok.İyileşince tekrar gazeteciliğe başlayacağım. AydınSes ve diğer arayan tüm meslektaşlarıma  bana gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum ” ifadesini kullandı.

#aydınses #iha #saldırı #MustafaUslu #muhabir #LütfüTürkkan #çiftlik
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