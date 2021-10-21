Aydın Doğan Medya'ya geri mi dönüyor!

Milliyet Gazetesi'nin sahibi iken o günlerde Türk Medyasının en büyük yayın grubu olan Yahudi Erol Simavi'nin sahibi olduğu Hürriyet Grubunu da satın alarak Türk Medyasının en büyük patronları arasında yer alan Aydın, Doğan Medya Gurubunu Demirören'e satmıştı. Doğan'ın tekrar medyaya dönüş için çalışma yaptığı konuşuluyor. Aydın Doğan'ın tekrar medyaya dönüş için çalışma yaptığı konuşuluyor. Doğan'ın son günlerde medyada önemli isimleri evinde ağırlayın görüşytüğü kulislerde konuşuluyor.

Aydın Doğan'ın medyaya geri dönme hazırlığında olduğunu belirten Medyaradar'ın gizemli yazarı Keskin Kalem, aralarında Demirören çalışanlarının da bulunduğu isimlerin Aydın Doğan’ın evinde düzenlenen toplantılara katıldığını yazdı.

Medyaradar'ın gizemli yazarı Keskin Kalem bugünkü yazısında çarpıcı iddialara yer verdi. “AK Parti gidici, pozisyon alalım’cılar çoğaldı. Haliyle Aydın Doğan cephesi de hareketli.” diyen Keskin Kalem, aralarında Demirören çalışanlarının da bulunduğu isimlerin Aydın Doğan’ın evinde düzenlenen toplantılara katıldığını yazdı.

Keskin Kalem’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Güzel bir söz var yoldaşlarım…

İnsan plan yapar, Tanrı güler.

Şu kocaman evrende ne kadar yalnız, çaresiz bir kum tanesi olduğumuzu ne güzel hatırlatıyor…

Fakat bizim medyanın egoları malum.

O yüzden de planlar çok.

Hele ki bir tanesi var.

Medya grubu elinden çıktığından beri, adeta hayat neşesini kaybetmiş.

Tek bir dileği var: Medyaya dönmek.

Tabii bunu isteyen sadece o değil, etrafındakiler de…

Bahsettiğim ismi tahmin etmek zor değil sırdaşlar.

Aydın Doğan.

Medya mahallemizde son zamanlarda yine dedikodular alevlendi.

Aydın Doğan yok Milliyet gazetesine talip, yok görüşmeler yürütüyor.

Anlayacağınız Aydın Doğan plan yapıyor.

Ancak Ankara’dakiler gülüyor…

Çünkü bunu herkes biliyor, Ankara’dan onay çıkmadan medyaya dönmesi mümkün değil…

Fakat malumunuz, muhalefette bir rüzgar ediyor.

‘AK Parti gidici, pozisyon alalım’cılar çoğaldı.

Haliyle Aydın Doğan cephesi de hareketli.

Çünkü şöyle düşünüyor:

Yakında Ankara’dan izin almaya gerek kalmayabilir, yeni iktidarla medyaya hızlı bir dönüş yapabilirim!

İşte Keskin Kalem, tam bu noktada size keskin kulağına gelenleri anlatsın.

Hem de, öyle üfürükten medya dedikoduları olarak değil…

En hasından bilgilerle.

Herkes bilir, Aydın Doğan zaman zaman bazı gazetecileri Bodrum’daki evinde ağırlar.

Medyadan çıktıktan sonra da ağırlamaya devam etti.

Fakat son zamanlarda davetler hızlandı.

Tam zamanını bilmiyorum ancak yakın bir tarihte, Aydın Doğan yine bir grup gazeteciyi Bodrum’da ağırlamış.

Ama asıl ilginç olanı bu kez davetliler arasında, daha fazla gazeteci varmış.

Hatta asıl bombayı patlatıyorum:

ARALARINDA HALİHAZIRDA DEMİRÖREN MEDYA’DA ÇALIŞANLAR VARMIŞ.

Hatta hatta bazılarının yönetici olduğu iddia ediliyor…

Demirören’in kaderine bakın…

Maaşı sen ver, onlar eski patrona çalışsın…

Peki toplantıda ne konuşulmuş?

Siyasetin geleceği, medyanın nereye evrileceği, Aydın Doğan’ın medyaya dönmesi durumunda nelerin olacağı, kimin hangi görevlere getirileceği vs vs…

Demirören’in yaşadığı iddia edilen mali sıkıntılar da konuşulmuş.

Sonuçta satıştan Dolarlarını alarak çekilen Aydın Doğan, kurun artmasıyla da karda…

Demirören’de ise durumlar farklı.

Aydın Doğan’ın tüm medyayı alabilecek nakit parasının olduğu da biliniyor.

Bu da tabii o cenahta umutları yeşertiyor.

Toplantılara anlı şanlı bazı gazetecilerin de katıldığı ve bu yönde telkinlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Ve Aydın Doğan planlar yapıyor…

Ama ne demiştim?

Ankara’dakiler gülüyor…