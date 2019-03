Avrupa 10’uncu Şiir Yarışması başladı

Hollanda’daki kültür elçimiz Platform ve Kadın Dergisi, gelenek haline getirdiği Avrupa Şiir Yarışmasının 10. sunu düzenliyor.Platform ve Kadın Dergisi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Şiir Yarışması'nın 10.su düzenleniyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yarışmaya Türkiye dışında ikamet eden şair veya şair adayları katılabiliyor. 31 Mart'a kadar devam edecek ve sonuçlar Platform ve Kadınj Dergisi'nin Mayıs sayısında ilan edilecek. Şiirlerde konu ve ölçü seçimini tamamen şaire bırakan yarışmanın, yine büyük ilgi toplaması bekleniyor.Platform ve Kadın Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ebubekir Turgut, Avrupa Şiir Yarışması'nın artık geleneksel olarak her yıl düzenlendiğini, bu sayede özellikle gençlere şiiri sevdirmeyi, genç şairlere destek olmayı istediklerini, asıl amacın ise Türkçe'yi yaşatmak olduğunu söyledi.Önemli bir misyon üstlendiklerinin altını çizen Turgut, ''Bir dergi kendi imkanlarıyla Avrupa çapında her yıl şiir yarışması düzenliyor ve sonra bunları gelecek nesillere kazandırmak üzere kitaplaştırıyor. Bu önemli ve güzel bir gelişme. Platform ve Kadın Dergisi bu alanda hizmet veren ilk ve tek dergidir." dedi.Türkiye'den de yoğun katılım talebi olduğunu dile getiren Turgut, bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti; '' Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen çok sayıda şair var. Yarışmayı düzenlememizdeki asıl amaç; Avrupa'da Türkçe'yi yaşatmaktır. Bu amaç ışığında bakılırsa, Türkiye'den şair kabul etmemiz hem anlamsız olur hem de haksız bir rekabet ortamı yaşanmış olur. Dolayısıyla, Türkiye'den katılmak isteyen şairlerin bizi anlayışla karşılamalarını umuyoruz.''1- Yarışmaya isteyen herkes katılabilir. Ancak genç şair arkadaşların daha çok ilgi göstermelerini bekliyoruz.2- Bu yarışmaya Avrupa’da yaşayan şairler katılabilir. (Türkiye’de ikamet eden şairlerin katılması mümkün değildir.)3- Yarışmaya gönderilen şiirler şairlerin kendilerine ait olmalıdır. Başkasının şiirini gönderen veya başkasının şiirinden intihal eden (aktaran) katılımcılar tespit edilirse yasal işlem yapılır.4- Şiirler daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış, hiç bir yarışmaya katılmamış olması gerekir.5- Şiirlerde konu ve şekil serbesttir. Yani hece, serbest veya aruz olabilir. Ama şiirler belli bir seviyenin üzerinde olmaları gerekir.6- Şiirler mümkünse kısa olmalı. Eğer uzun iseler iki bilgisayar sayfasından daha uzun olmamalı.7- Şiirler bilgisayarda yazılmış olmalı. Mutlaka e-mail yoluyla bize ulaştırılmalı. Diskete/CD’ye alınmış şekilde ulaştırmak da mümkün. Posta ile gönderilmemesi tavsiye edilir.8- Her şair yarışmaya en fazla dört şiiri ile katılabilir.9- Yarışmacılar, kısa biyografilerini, adreslerini, e-mail adreslerini ve telefon numaralarını bize mutlaka göndermeleri gerekir.Yarışmaya gönderilen şiirlerin telif hakları yarışmacılara ait olmakla beraber, Platform ve Kadın Dergisi bu şiirleri dergide, internet ortamında yayınlama veya bir kitapta toplama hakkını saklı tutar.SONUÇLAR Platform ve Kadın Dergisi’nin Mayıs sayısında ilan edilecek. İmkân olursa bir şiir programı organize edilecek ve derece alanlara bu programda ödülleri verilecek.E Posta: avrupasiiryarismasi@platformdergisi.comwww.platformdergisi.comwww.kadindergisi.nlTel : + 31 (0) 20 614 53 63Posta adresi:Postbus 904601006 BL Amsterdam HOLLANDA